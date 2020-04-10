В Азербайджане 7315 больным вирусным гепатитом назначен продолжительный курс лечения за счет государства.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2019 году, представленном Милли Меджлису (парламент).

В отчете подчеркивается, что в течение последних пяти лет при министерстве здравоохранения действует особая Комиссия по диагностике и лечению больных вирусным гепатитом. За этот период в Комиссию обратились 10 803 человека, из них 7315 — за государственный счет назначен продолжительный курс лечения.

Minval.az