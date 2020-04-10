Разрешается перевозка в страну тел умерших за рубежом граждан Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Отмечается, что в период, когда границы закрыты, будут созданы условия для перевозки в страну тела умершего гражданина Азербайджанской Республики в сопровождении близкого человека (сопровождающее лицо будет взято в Азербайджане на карантин после прохождения границы).

«В период глобальной пандемии от наших граждан требуется соблюдать существующие требования и правила ради здоровья и безопасности людей, не собираться на пограничных пунктах, таким образом не нарушать карантинный режим страны, в которой они проживают», — отмечается в сообщении.

Minval.az