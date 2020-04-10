Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики распространил информацию.

Как говорится в сообщении штаба, в информации говорится, что в рамках мер, осуществляемых на международном уровне по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19), ряд государств решили закрыть границы и временно приостановили въезд на территорию страны и выезд.

«Несмотря на предварительное предупреждение в связи с закрытием границ, в настоящее время наблюдается ситуация, когда некоторые граждане Азербайджана, проживающие в Российской Федерации, прибывают на погранично-пропускные пункты, чтобы вернуться на родину, и это создает напряженную ситуацию на границе.

В связи с этим мы призываем проживающих в России и желающих вернуться в Азербайджан лиц соблюдать требования карантинного режима, до 20 апреля 2020 года пройти регистрацию в посольстве и консульствах нашей страны в Российской Федерации».

В информации также отмечается, что по причине того, что в настоящее время в Азербайджане введен особый карантинный режим, решение об открытии границ страны будет принято после анализа ситуации с COVID-19, после 20 апреля 2020 г.

«Также, с учетом возможности приема граждан в пунктах, отведенных для карантина внутри страны, и динамики распространения COVID-19, будет рассмотрен вопрос обеспечения возвращения на родину лиц, зарегистрированных в посольствах и консульствах по определенному графику.

В период, когда границы будут закрыты, в качестве исключения будет разрешена доставка в страну тела умершего гражданина Азербайджанской Республики в сопровождении близкого родственника (сопровождающее лицо будет взято в Азербайджане на карантин после прохождения границы).

Minval.az