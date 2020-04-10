За последний месяц в Азербайджане было обезврежено 106 преступных групп.

Об этом говорится в сообщении МВД.

В течение указанного периода была раскрыта большая часть 1186 преступлений, 1860 человек были привлечены к ответственности, задержаны 485 человек, находившихся в розыске.

Из незаконного оборота было изъято 260 кг наркотиков, за эти деяния к судебной ответственности были привлечены 353 человек.

Отмечается, что в последние дни в ряде СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что будто в рамках особого карантинного режима, введенного в республике, полиция преследует представителей оппозиции, принимает в их отношении незаконные меры по привлечению к ответственности.

«Несомненно, эти необъективные утверждения необоснованны и такие предвзятые высказывания – ничто иное, как дезинформация, преследующая цель ввести в заблуждение общественность».

Minval.az