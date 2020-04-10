«На данный момент не обсуждается вопрос тестирования на коронавирус водителей автобусов. Они тоже входят в группу риска, ежедневно контактируют с сотнями, тысячами людей. Но для обеспечения их безопасности принимаются превентивные меры».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос установки прозрачных перегородок между водителями и пассажирами.

«В то же время хотелось бы отметить, что водители каждый день утром проходят соответствующую проверку, им измеряют температуру тела и кровяное давление. Пока у нас не возникло никаких проблем. При наличии у них даже небольших проблем со здоровьем (не только в связи с коронавирусом) в этот день их не допускают на линию».

М.Агаев коснулся и работы водителей старше 65 лет. Он отметил, что в настоящее время среди водителей общественного транспорта нет лиц старше 65 лет.

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