В Азербайджане рассматривается вопрос введения ограничений в общественном транспорте. Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, Бакинским транспортным агентством подготовлены планы действий в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией и развитием событий, и они представлены в оперативный штаб при Кабинете Министров.

«Какое решение оперативным штабом по этим планам действий будет принято, в соответствии с ним и будет проведена работа. В настоящее время мы исследуем, сколько ежедневно работников жизненно важных объектов, особенно продуктовых магазинов и аптек, едут на работу. В соответствии с этим, возможно, что начнут функционировать экспресс-линии, работающие 24 часа, или будет приостановлено движение автобусов по маршрутам с низким пассажиропотоком. Все будет зависеть от окончательного решения оперативного штаба», — передает его слова АПА.

Minval.az