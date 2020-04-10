Более 100 граждан Азербайджана и свыше 200 граждан Таджикистана, которые находятся в России, хотят вернуться на родину, но не могут этого сделать из-за закрытия границ, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Больше 200 человек — граждане Таджикистана. Граждане Азербайджана, которые в этих центрах (временного содержания иностранных граждан), есть данные только по Москве — 14 человек. Есть люди, которые бы просто хотели вернуться к себе на Родину — их больше 100 человек», — сказала Москалькова.

Minval.az