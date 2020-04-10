Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выразил благодарность Азербайджану.

Об этом он сказал на чрезвычайном саммите Тюркского Совета, проходящем по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеоконференции.

«Я хочу поблагодарить все государства-члены и партнеров, которые поддержали наш Стратегический план обеспечения готовности и реагирования в связи с COVID-19. Была предоставлена финансовая поддержка на сумму примерно 800 миллионов долларов. В частности, благодарю народ и правительство Азербайджана, которое внесло свой вклад, перечислив 5 млн долларов», — цитирует его АПА.

Minval.az