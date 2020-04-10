Посольство Азербайджана в Грузии доставило в Марнеули гуманитарный груз. 600 упаковок гуманитарной помощи раздадут среди самых нуждающихся жителей Болниси и Марнеули, сообщает Грузия Online.

Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов заявил, что акция проводится во имя дружбы между Грузией и Азербайджаном.

«Мы проводим благотворительную акцию по инициативе президента Азербайджана. Акция началась вчера. Сегодня мы находимся в Марнеули. Эта акция также пройдет в Рустави, Гардабани, Кахетии, Тбилиси, Шида-Картли.

Акция проводится во имя дружбы между нашими странами, Грузией и Азербайджаном.

У нас одна цель — бороться с коронавирусом изо всех сил, я знаю, что это скоро закончится. Правительство Грузии приложит для этого все усилия», — сказал Дурсун Гасанов.

Minval.az