Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Азербайджана.

«Азербайджан также взял на себя новые обязательства, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти и стабилизировать цены на нефть. В октябре 2018 года Азербайджан, который ежедневно добывает 718 тысяч баррелей сырой нефти, должен будет сократить добычу на 164 тысячи баррелей с этого уровня в соответствии с новым соглашением. В течение этого периода Азербайджан должен поддерживать ежедневную добычу сырой нефти на уровне 554 тысячи баррелей», — сообщили в Минэнерго Азербайджана.

Minval.az