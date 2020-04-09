Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на апрель 2020 года.
Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана по футболу по-прежнему идет на 114-м месте, имея в активе 1177 очков.
Ближайшим преследователем является сборная Косово (1174), а на одну позицию впереди расположилась сборная Таиланда (1178).
Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1765), Франция (1733), Бразилия (1712), Англия (1661), Уругвай (1645), Хорватия (1642), Португалия (1639), Испания (1636), Аргентина (1623) и Колумбия (1622).