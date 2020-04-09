Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов в беседе с «Москва-Баку» поддержал жителей Азербайджана в борьбе с распространением коронавируса.

В частности, он сказал: «Когда меня спрашивают, как прожить дольше, я отвечаю: хотите жить до 150 лет — отправляйтесь в Азербайджан, в маленькое село работать чабаном. Ходить с утра до вечера по горным тропинкам, спать под открытым небом, есть хорошую пищу».

«Я со студенческих лет ездил в Азербайджан на практику, в научные командировки. У меня есть друзья в Бакинском университете…Когда я начинаю рассказывать азербайджанцам, где я у них бывал, то они удивляются, потому что в половине мест они и сами не были. Был в Астаре, на Апшероне, видел Талышские горы, долины с железным деревом, посещал котловину Зуванд. Там очень красиво. В Азербайджане природа местами суровая, но невероятно красивая, там живут замечательные люди. Я хочу пожелать народу Азербайджана процветания, благополучия и счастья. Все эпидемии и катаклизмы — они будут уходить и приходить, такова жизнь, но я уверен, что гордый народ Азербайджана выдержит и преодолеет все эти трудности. Очень этого желаю!», — заявил Дроздов.

Minval.az