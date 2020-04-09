В Азербайджане начато предоставление единовременной выплаты безработным лицам. На первом этапе в филиалы банков и почтовые отделения перечислена единовременная выплата для 10 тыс. безработных.

Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. По его словам, на представленные телефонные номера обратившихся будут отправлены соответствующие SMS-уведомления:

«После получения уведомления безработные лица, получив в соответствующем порядке разрешение на выход из дома, смогут получить средства посредством удостоверения личности в филиалах банка, либо в отделениях почты (об этом будет изложено в уведомлении).

Выплаты будут предоставляться ежедневно, остальные зарегистрированные безработные также будут обеспечены выплатами».

Minval.az