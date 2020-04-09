Россия не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Как сообщает «Москва-Баку», об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о факте проведения 31 марта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе так называемых «президентских» и «парламентских» выборов.

«Мы отмечаем, что в отношении состоявшихся в Нагорном Карабахе 31 марта выборов имеется заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулирированию, с которым можно ознакомиться на сайте ОБСЕ. Мы исходим из того, что выборы необходимы для нормальной жизнедеятельности населения. Вместе с тем Российская Федерация, как вы знаете, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается Минская группа ОБСЕ, имеется ввиду всем комплексом проблем. При этом не считаем, что дальнейший ход процесса нагорно-карабахского урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия», — заявила М.Захарова.