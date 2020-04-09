«Проведение «выборов» в Нагорном Карабахе 31 марта является явным нарушением международного права».

Как сообщает АПА, об этом заявила пресс-секретарь МИД Пакистана Айша Фаруки.

По ее словам, позиция ее страны в связи с нагорно-карабахским конфликтом известна, Пакистан будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что проведение «выборов» в Нагорном Карабахе наносит ущерб переговорам по мирному урегулированию конфликта.

Minval.az