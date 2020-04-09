«По имеющейся у нас информации, на данный момент в Турции трое граждан Азербайджана заразились коронавирусом».
Об этом телеканалу ARB24 заявил посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.
«По имеющейся у нас информации, на данный момент в Турции трое граждан Азербайджана заразились коронавирусом».
Об этом телеканалу ARB24 заявил посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.
Дата: 2020/04/09 21:28
Раздел: Азербайджан, Мир
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