Начались смены нефтяников, работающих на морских объектах.

Как говорится в сообщении Производственного объединения «Азнефть», в настоящее время в Азербайджане как и во всем мире принимаются превентивные меры для предотвращения пандемии коронавируса. В целях предотвращения массового заражения в нашей стране применяются особые карантинные правила. Несмотря на это, наряду с врачами, сотрудниками полиции и другими важными специалистами, продолжают работу наши героические нефтяники.

Уже началась смена работников, которые находятся на морских объектах более 15 дней. Так, рабочие, помещенные в особые карантинные зоны, после медицинского осмотра выходят в море группами. На сегодняшний день произведена замена около 700 сотрудников, работающих на морских объектах. Процесс продолжается поэтапно.

Minval.az