Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что, по его мнению, сезон 2020 года начнется в Европе, но может получиться вполне полноценным. Об этом информирует F1news.

«Главная проблема – переезды команд и участников. Но оказавшись на месте, мы можем быть полностью автономными. Мы можем обеспечить полностью закрытую среду, когда команды прилетают на чартерных рейсах, а мы следим за тем, чтобы все сдали тесты, чтобы все было чисто и не было риска.

Гонка без зрителей – это не очень здорово, но все же лучше, чем вообще без гонок. Нужно помнить, что миллионы болельщиков в этот момент сидят дома. Многие из них изолированы, и, если в столь сложной ситуации мы сможем вернуть им спорт, сможем подарить радость, это станет огромным бонусом. И при этом мы никого не будем подвергать риску.

Мы рассматриваем варианты, способные обеспечить самое раннее начало сезона – и возможность его продолжать. Нет смысла начинать сезон, если потом придется вновь встать на паузу. Скорее всего, сезон начнется в Европе. Возможно, первые гонки пройдут без зрителей. Мы проанализировали всю логистику и считаем, что сможем провести 18-19 гонок, если начнем в июле.

По регламенту, достаточно провести восемь Гран-при, чтобы это был чемпионат мира. Восемь Гран-при мы сможем провести даже в том случае, если сезон начнется в октябре. Стартовав в начале июля, мы можем провести 19 Гран-при. Это будет непросто, но по схеме три гонки подряд, один выходной и снова три гонки, это вполне возможно.

Мы можем сократить продолжительность некоторых уик-эндов до двух дней, чтобы облегчить проблемы с логистикой. К примеру, китайский этап наверняка будет двухдневным, чтобы мы смогли его провести – и успели на следующую гонку», — сказал Браун.

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