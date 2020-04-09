Учитывая особый карантинный режим, действующий в стране в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, военнослужащие доставили адресную помощь членам семей шехидов старше 65 лет, пожилым ветеранам и инвалидам войны.

Как сообщает МО АР, представители Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона и военнослужащие, посетив семьи, доставили им необходимые продукты питания и средства личной гигиены.

В настоящее время работы по выявлению лиц этой категории и оказанию им помощи продолжаются.

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