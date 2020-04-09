Министерство внутренних дел прокомментировало распространившиеся в социальных сетях утверждения о том, что сотрудники полиции без необходимости штрафуют граждан и целенаправленно наносят ущерб населению.

Как говорится в заявлении начальника пресс-службы Министерства, полковника полиции Эхсана Захидова, Министерство внутренних дел целенаправленно продолжает контролировать ограничения на передвижение, введенные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

«В связи с мерами правовой ответственности, принимаемыми в отношении лиц, нарушающих требования особого карантинного режима, сообщаем, что целью применения административных штрафов является не причинение материального ущерба виновному лицу, а предостережение людей от совершения соответствующих правонарушений, в особенности выхода из дома без особой необходимости и без получения разрешения в установленном порядке, и, как следствие, защита здоровья каждого жителя нашей страны. Еще раз призываем наших граждан соблюдать требования особого карантинного режима, не быть равнодушными к своему здоровью и здоровью членов семьи».

Minval.az