Известный ученый, заслуженный геолог Азербайджанской Республики, заведующий отделом Института Геологии и Геофизики, академик Ариф Исмаилзаде скончался в возрасте 82 лет.
Об этом АПА сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана.
Известный ученый, заслуженный геолог Азербайджанской Республики, заведующий отделом Института Геологии и Геофизики, академик Ариф Исмаилзаде скончался в возрасте 82 лет.
Об этом АПА сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана.
Дата: 2020/04/09 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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