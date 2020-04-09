Известный ученый, заслуженный геолог Азербайджанской Республики, заведующий отделом Института Геологии и Геофизики, академик Ариф Исмаилзаде скончался в возрасте 82 лет.

Об этом АПА сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана.

Minval.az