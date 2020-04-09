В результате проведенных разбирательств установлено, что граждане допускают злоупотребления в системе СМС-разрешений 8103.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте АР.

Согласно сообщению, установлено, что граждане направляют обращения по коду «3», т.е. для участия в похоронах близкого родственника, но используют разрешение не в этих, а в совершенно иных целях.

«Еще раз напоминаем, что код «3» предусмотрен для участия на похоронах близкого родственника. За исключением церемонии погребения Оперативным штабом при Кабмине АР запрещено проведение похоронных мероприятий в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях.

Мы призываем граждан не допускать подобные нарушения. В противном случае это считается нарушением требований особого карантинного режима, и правоохранительные органы в связи с этим будут принимать серьезные меры», — говорится в сообщении.

Minval.az