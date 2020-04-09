«Пенсионные выплаты осуществлены также по Низаминскому, Наримановскому и Хатаинскому районам Баку».

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, по этим районам пенсионные средства были переведены на банковские счета пенсионеров (85 994 человека): «Завтра будут перечислены пенсии по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам. 15 апреля будет осуществлена выплата пенсий по другим районам республики, а также государственным служащим, военнослужащим и сотрудникам со специальными званиями, и процесс выплаты пенсий за апрель завершится. 20-21 числа будут выплачены пособия, стипендии и компенсации, а 28 апреля — адресная государственная социальная помощь».

«Родственники, члены семей пенсионеров (на основании соответствующего разрешения на выход из дома), а также обслуживающие одиноких граждан социальные работники могут обналичить пенсионные средства в банкоматах любого банка, а также банкоматах или постерминалах «Азерпочты», и передать их владельцам. При обналичивании денег не будет взиматься никаких процентов», — отметил Ф.Талыбов.

Minval.az