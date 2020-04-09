«Предусмотренная для безработных единовременная выплата (190 манатов) будет также выдаваться трудоспособным детям в семье, являющимся фактически безработными и не получающим никаких социальных выплат».

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Репорт.

Так, если в семье и муж и жена безработные, социальная выплата будет осуществлена одному из них, а также другим членам семьи (сын или дочь), если они безработные и не получают социальных выплат.

Единовременная выплата охватит как зарегистрировавшихся в качестве безработных до 1 апреля 2020 года, так и тех, кто зарегистрировался в период особого карантинного режима. Обращение достаточно подать один раз.

Кроме того, возможность получения единовременной выплаты получают лица с просроченным удостоверением личности.

Для обращения в режиме онлайн следует посетить без регистрации раздел «онлайн обращение» на портале министерства e-sosial.az и встать на учет. Обращение осуществляется с указанием номеров удостоверения личности и FİN в разделе «Направление», где можно встать на учет как ищущий работу или безработный, а также сняться с учета.

Лица без интернета могут обратиться по телефону в соответствующие районные центры занятости.

Minval.az