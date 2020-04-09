Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана.

Jбсуждения в связи с этим прошли на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.

Эльман Рустамов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие:

«Испытываю чувство гордости от участия в масштабных созидательных работах, проводимых в стране в последние 17 лет. За оказанное мне доверие выражаю признательность главе государства и каждому из вас», — цитирует его Тренд.

Minval.az