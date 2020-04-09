С целью контроля качества атмосферного воздуха в городе Баку был проведен очередной мониторинг.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, согласно результатам мониторинга, проведенного в первые дни апреля, выбросы загрязняющих газовых смесей в атмосферу на территории проспектов Нефтяников, Нобеля, Г.Гараева, Гейдара Алиева и на «Украинском кругу» были в пределах санитарных норм.

Отметим, что в результате проведенных на этих территориях мониторингов в марте 2020 года, было установлено, что в воздухе превышена допустимая концентрация 4-оксида азота и угарного газа.

Из-за объявленного в стране карантинного режима, связанного с распространившейся в мире коронавирусной пандемией, в столице значительно снизилась плотность транспорта, ограничена деятельность объектов общественного питания и других предприятий, тем самым минимизировано количество выбрасываемых в атмосферу газовых смесей.

Так, после мер социальной изоляции, начавшихся 22 марта в Баку, количество выбрасываемых в атмосферу отходов сократилось на 25-30 процентов, а после усиленных изоляционных мер, с 7 апреля на 45-50 процентов. Кроме того, воздух очистился и благодаря дождям и ветреной погоде в начале месяца.

Minval.az