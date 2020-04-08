Сегодня в Азербайджане имеются больные коронавирусом в возрасте от двух до 89-90 лет.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, состояние одной из больных женщин критическое.

“Женщина также страдает онкологическим заболеванием. В частности отмечу, что онкологические больные, астматики и люди с другими сопутствующими заболеваниями тяжело переносят коронавирус. Большинство находящихся в тяжелом состоянии именно такие больные», — сказал Рамин Байрамлы.

Minval.az