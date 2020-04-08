У известного общественно-политического деятеля Украины — председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) — Ровшана Тагиева подтвердился тест на #COVID-19.
Данную информацию ОКАУ распространил в соцсети «Фейсбук».
У известного общественно-политического деятеля Украины — председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) — Ровшана Тагиева подтвердился тест на #COVID-19.
Данную информацию ОКАУ распространил в соцсети «Фейсбук».
Дата: 2020/04/08 23:08
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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