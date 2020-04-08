У известного общественно-политического деятеля Украины — председателя Объединенного  конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) — Ровшана Тагиева подтвердился тест на #COVID-19.

Данную информацию ОКАУ распространил в соцсети «Фейсбук».

Minval.az