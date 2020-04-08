Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении правил внутренней дисциплины мест содержания под стражей» сообщает Trend со ссылкой на Премьер-министра Али Асадова.

Лицам, находящимся под арестом, будет оказана бесплатная психологическую помощь в порядке, установленном законом Азербайджана «О психологической помощи».

Оказание медицинской помощи задержанным или арестованным лицам, а также их содержание в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с «Правилами оказания медицинской помощи задержанным или арестованным лицам, а также их содержания в медицинских учреждениях», утвержденными постановлением номер 67 Кабинета Министров Азербайджана от 18 апреля 2013 года.

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