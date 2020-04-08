Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам I-го квартала 2020 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% — до 6 млрд 967,7 млн кВт/час, сообщает министерство энергетики.

Согласно оперативным данным, в январе-марте текущего года на ТЭС в Азербайджане произведено 6 млрд 657,7 млн кВт/час (рост на 4%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) выработка составила 220,5 млн кВт/час (спад на 27,4%).

Производство электроэнергии за счет альтернативных источников в январе-марте составило 89,7 млн кВт/час (рост на 1%). В частности производство электроэнергии на ветряных электростанциях выработано 24,9 млн кВт/час, на солнечных 9,1 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов — 55,7 млн кВт/час.

Из общего объема производства электроэнергии на долю ОАО «Азерэнержи» пришлось 6 млрд 295,6 млн кВт/час, что составило 94,5% всей выработки электроэнергии в Азербайджане. Выработка электроэнергии на частных электростанциях составила 588,5 млн кВт/час.

Кроме того, в течение января-марта 2020 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 483,2 млн кВт/час, что на 29,9 млн кВт/час меньше чем в январе-марте 2019 года.

Импорт электроэнергии за этот же период времени сократился на 14 млн кВт/час — до 27 млн кВт/час.

Minval.az