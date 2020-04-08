В Азербайджане среди выздоровевших от коронавируса пациентов есть человек 82-х лет, чья иммунная система оказалась сильнее болезни.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он сообщил, что на сегодня в Азербайджане все люди, которые умерли от коронавируса, страдали сопутствующими заболеваниями, заметив, что многие пациенты обращаются в больницу уже на поздних стадиях заболевания,в связи с ухудшением самочувствия.

По словам Байрамлы, важно знать, что чем раньше начинается антивирусное лечение, тем лучше. Однако люди пытаются лечиться дома, считая, что если они обратятся в скорую помощь, попадут в карантин.

«При позднем обращении нам приходится изолировать пациентов в гораздо более тяжелом состоянии, поэтому ранний диагноз для нас очень важен. Не следует избегать службы скорой помощи в такой ситуации», — передает его слова Тренд.

Minval.az