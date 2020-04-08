«У нас ежедневное инфицирование коронавирусом уже выражается трехзначной цифрой».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете Министров сказал председатель правления публичного юридического лица «Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что сегодня было проведено 3000 тестов, выявлено инфицирование вирусом 105 человек: «Несколько дней назад в Гяндже начала функционировать лаборатория. Лаборатории будут открыты и в Шеки, и Сумгайыте. Нам удалось создать лабораторию в Нахчыване. Среди 105 случаев заражения есть и выявленные в Нахчыване. Общее число заразившихся достигло 822 человек. Сегодня излечились и были отправлены домой 19 человек. Лиц, излечившихся от пандемии, заставляют подписать правила поведения. Их инструктируют о том, как они должны вести себя дома».

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