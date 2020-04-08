Министерство внутренних дел и Министерство труда и социальной защиты населения доводят до сведения лиц с истекшим сроком использования удостоверений личности, что с учетом обращений граждан срок действия просроченных удостоверений личности продлен до истечения особого карантинного режима.

Как передает АПА, об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел и Министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечено, что и безработные лица, срок действия удостоверений личности которых истек, могут обратиться в электронном порядке для получения единовременной выплаты.

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