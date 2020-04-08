«TƏBİB в настоящее время параллельно занимается контролем и других заболеваний. Запас крови также является важным фактором при талассемии, гемотологических, онкологических заболеваниях, хирургических операциях».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в настоящее время есть резерв крови, но есть обеспокоенность в связи с тем, что количество доноров сократилось: «Поэтому мы подготовили соответствующие просветительские материалы. Пользуясь случаем, обращаюсь к донорам. Пусть они продолжают выступать со своих гуманистических позиций, чтобы в будущем не было проблем. Для их безопасности созданы все условия, они не будут сталкиваться с какими-либо рисками заражения. Мы делаем возложенную на нас работу, но многое зависит от добровольных доноров, приглашаю доноров к сотрудничеству в связи с переливанием крови».

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