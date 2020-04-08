«На данный момент состояние 37-ми инфицированных коронавирусом в Азербайджане остается тяжелым. Более 20-ти из них проходят лечение в медицинском учреждении «Yeni klinika».

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, со дня открытия клиники сюда стали помещать инфицированных, которые находятся в тяжелом состоянии.

Minval.az