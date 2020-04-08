Азербайджан может продлить специальный карантинный режим и ужесточить его в случае дальнейшего распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь кабинета министров Ибрагим Мамедов.

За последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 105 человек, что является рекордным суточным показателем, общее число инфицированных достигло 822. «Если число зараженных будет расти, то специальный карантинный режим может быть продлен. Кроме этого, если текущие меры не принесут результата, то они могут быть ужесточены», — передает слова Мамедова «Интерфакс».

По его словам, граждане используют поддельные разрешения, чтобы выйти на улицу.

В Азербайджане до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен.

Председатель правления публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) Рамин Байрамлы в свою очередь отметил, что «нарушающих карантинный режим граждан много, что увеличивает риски».

Р.Байрамлы отметил, что чем больше контактов, тем больше заражений

«Симптоматические случаи вызывают заражения. Если наши граждане не будут соблюдать карантинный режим должным образом, мы будем вынуждены обратиться в оперативный штаб, правительство для принятия более жестких мер. Если мы потерпим две-три недели, сможем вернуться к нормальной жизни. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в оперативный штаб, правительство за более жесткими мерами», — цитирует его АПА.

Minval.az