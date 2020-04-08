На карантинном посту на дороге Баку-Алят произошел инцидент.

По полученной Report информации, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, Рамзи Шукюров за рулем автомобиля марки «Mercedes”, покинул территорию, наехав на установленные ограждения.

В результате оперативных действий сотрудников полиции, Р.Шукюров был задержан. Его ждет наказание в соответствующем порядке.

Отметим, Р.Шукюров является предпринимателем. Его компания занимается строительством многоэтажных зданий. Отец Р.Шукюрова Авез Шукюров известен как строительный магнат. В печати о них неоднократно публиковались скандальные статьи.

Minval.az