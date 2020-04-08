8 апреля в Азербайджане выявлено 105 новых зараженных коронавирусом COVID-19.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 105 зараженных COVID-19. Это говорит о том, что вирус распространяется по нарастающей», — сказал Мамедов.

На сегодняшний день, по его словам, в нашей стране выявлено 822 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 63 человека вылечены, 8 человек умерли, 751 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 33 из них тяжелое, состояние 47 оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az