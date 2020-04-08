Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом.

Об этом сообщается на странице МИД Ирана в Twitter.

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопрос борьбы с коронавирусной пандемией и выразили солидарность в этом вопросе.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что его страна готова поделиться с Азербайджаном опытом борьбы с пандемией.

Напомним, что согласно последним данным в Иране около четырех тысяч человек, заразившихся коронавирусом, скончались. Число случаев заражения COVID-19 превысило 64 тысячи, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.

«Выявлено 1997 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Общее число зараженных достигло 64 586. За прошедшие сутки скончался 121 человек, зараженный коронавирусом. Общее число жертв достигло 3993», — написал он в Twitter, уточнив озвученную ранее информацию представителя минздрава Ирана о более 4 тысячах скончавшихся.

Minval.az