9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами дожди. Утром будет туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az