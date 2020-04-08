Норвегия не признает так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в ноте, направленной МИД Норвегии в МИД Азербайджана.

Как отмечается в ноте, Норвегия не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику», соответственно, Норвегия не признает так называемые «выборы», проведенные 31 марта в Нагорном Карабахе.

«Норвегия поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики и усилия Минской группы ОБСЕ по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в документе.

Minval.az