Норвегия не признает так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в ноте, направленной МИД Норвегии в МИД Азербайджана.
Как отмечается в ноте, Норвегия не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику», соответственно, Норвегия не признает так называемые «выборы», проведенные 31 марта в Нагорном Карабахе.
«Норвегия поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики и усилия Минской группы ОБСЕ по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в документе.