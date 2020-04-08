Правительство Азербайджана в рамках борьбы с последствиями коронавируса разработало механизм финансовой поддержки микробизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Согласно сообщению, в рамках механизма, правительство выделит 80 млн манатов для поддержки 292,4 тыс. субъектов микробизнеса.

«Эти средства будут выделены для субъектов микробизнеса, осуществивших в 2019 году все налоговые и социальные выплаты. Для ускорения получения средств предприниматели должны ввести необходимые данные в своем электронном кабинете Интернет-управления налогов», — отметили в министерстве.

Минимально каждый из субъектов микробизнеса получит в рамках механизма поддержки 250 манатов. «Если в 2019 году объем налоговых выплат субъекта микробизнеса составлял менее 250 манатов, то ему будет выплачена минимальная сумма в 250 манатов», — добавили в Минэкономики.

Всего данным механизмом смогут воспользоваться 248,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 43,9 тыс. прочих субъектов микробизнеса.

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