Госагентство автомобильных дорог объявляет прием на работу в рамках строительства трассы Баку-Губа-госграница России, а также автомобильной дороги Самур-Ширвановка-Ханоба, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Прием объявлен для трудоустройства около 700 человек из числа местного населения, которые временно не работают в связи с введением особого карантинного режима.

К работам по строительству дорог будут привлечены только жители территорий, через которые проходят эти дороги – в Сиязане, Шабране, Хачмазе и Гусаре, которые на данный момент не работают, и зарегистрированы в Центре занятости как безработные.

Граждане могут обращаться к представителям ООО «Государственное агентство автомобильных дорог» и субподрядных организаций на территориях, где будет идти строительство части трассы Баку-Губа-госграница России – Зарат (Сиязань) — Гяндоб (Шабран) и дороги Самур-Ширвановка-Ханоба.

Отметим, что безработные граждане будут привлечены к строительным работам на основе договора на период строительства вышеназванных дорог.

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