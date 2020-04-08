Согласно последним рекомендациям Банка крови, применяются самые последние протоколы безопасного сбора и доставки крови и ее компонентов.

Как сообщает АПА, об этом заявили в TƏBİB.

В сообщении говорится, что нет никакой информации или доказательства того, что коронавирус может передаваться при переливании крови.

В то же время отмечается, что в мире не выявлено случаев заражения каким-либо респираторным вирусом через кровь, включая коронавирус, не подтверждены случаи заражения коронавирусом через компоненты крови.

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