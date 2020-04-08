Россия готова провести переговоры с Азербайджаном по широкому спектру направлений военно-технического сотрудничества (ВТС), включая поставки авиации.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Азербайджан является давним партнером Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, которое между нашими странами развивается поступательно и планомерно. В этой связи готовы к дальнейшему обсуждению с партнерами широкого спектра направлений сотрудничества, в том числе и по авиационной тематике», — сказала официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

Ранее в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией группа специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана посетила предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Minval.az