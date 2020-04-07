За последние два дня была распространена недостоверная информация о выплате единовременной суммы в 190 манатов. Ходят слухи, что деньги будут выплачены всем. Люди должны верить только официальной информации. Изучение поступающих обращений показывает, что большинство заявителей работают или получают социальные выплаты от государства.

По данным Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, поддержка государства направлена на социально уязвимый слой населения.

«Цель состоит в том, чтобы поддержать семьи, которые остались в стороне. Единовременная выплата предназначена для тех, кто не получает социальных выплат от государства», — сказал он.

Minval.az