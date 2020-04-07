Кабинет министров принял решение «О социальной защите лиц, зарегистрированных в качестве безработных в госструктурах службы занятости в условиях борьбы с коронавирусной пандемией (COVİD-19)».

Согласно решению, минимальные страховые выплаты безработным лицам с истекшим по состоянию на 1 апреля 2020 года сроком страховой выплаты по безработице, а также выплата стипендий слушателям курсов, в процессе профессиональной подготовки которых возник перерыв, продолжится до 1-го числа месяца, следующего после даты завершения специального карантинного режима на территории Азербайджанской республики.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено решить вопросы, вытекающие из указанного решения.

Minval.az