По прогнозам Азиатского банка развития (АБР), в 2021 году Азербайджан увеличит экспорт на 24,4%.

Как сообщили АПА в АБР, в этом году ожидается сокращение экспорта страны на 32,7%. Что касается импорта, АБР прогнозирует в этом году уменьшение импорта товаров в Азербайджане на 37,8%, в 2021 году – увеличение на 23,5%.

Кроме того, АБР обнародовал свой прогноз в связи с внешнеторговым сальдо страны. По прогнозам банка, этот показатель Азербайджана с отмеченных в прошлом году 5,804 млрд. долларов (данные Государственного комитета по статистике) снизится в 2020 году до 4,603 млрд. долларов, но в следующем году увеличится до 5,803 млрд. долларов.

Отметим, в 2019 году объем экспорта Азербайджана составил 19 471,3 млн. долларов, объем импорта – 13 667,2 млн. долларов. По сравнению с 2018 годом эти показатели соответственно снизились на 4,2% и повысились на 19,2%.

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