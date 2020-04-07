53 борца вольного стиля, 39 борцов греко-римского стиля и 36 женщин будут получать специальную стипендию от МОК до старта перенесенных на лето 2021 года Олимпийских игр в Токио.

Как передает «Азериспорт», в списке пять представителей Азербайджана – трехкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев, экс-чемпион мира по греко-римской борьбе Расул Чунаев, неоднократная чемпионка мира и Европы Мария Стадник, а также Алена Колесник и Лейла Гурбанова. Из них лишь Стадник завоевала лицензию на Игры-2020.

«Это отличная новость для спортсменов всего мира, — сказала Кирсти Ковентри, председатель Комиссии спортсменов МОК. — Это гарантирует, что принципы солидарности и универсальности будут полностью соблюдаться и не будут затронуты переносом Олимпийских игр в Токио-2020».

Программа «Олимпийская солидарность» была создана более 50 лет назад с целью оказания помощи всем НОК, особенно наиболее нуждающимся, с помощью многочисленных и разнообразных программ, направленных на развитие спортсменов, обучение тренеров и спортивных администраторов, а также продвижение олимпийских ценностей.

Minval.az