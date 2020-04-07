«Лица с просроченными удостоверениями личности не смогут пройти регистрацию для получения единовременной выплаты».

Как передает АПА, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на пресс-конференции, посвященной вопросам единовременной выплаты.

Министр отметил, что эти лица столкнутся с проблемами при попытке регистрации: «Портал электронного правительства фиксирует данные пользователя на основе FİN-кода удостоверения личности. Поэтому этим лицам необходимо обновить удостоверение личности. Если удостоверение личности недействительное, данные не будут считываться системой и поэтому гражданин не сможет получить статус безработного. Эти граждане могут воспользоваться 2-часовым разрешением в период карантинного режима для обновления удостоверения личности в любом центре ASAN Xidmət».

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